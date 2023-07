WEEK-END D’ANIMATIONS AVTS ET COMITÉ DE JUMELAGE Théâtre de la Verdure Sauvian Catégories d’Évènement: Hérault

Sauvian WEEK-END D’ANIMATIONS AVTS ET COMITÉ DE JUMELAGE Théâtre de la Verdure Sauvian, 4 août 2023, Sauvian. Sauvian,Hérault Vendredi 4 août: soirée mousse avec le Duo Infernal

Samedi 5 août: Grand Bal, animation dansante avec l’orchestre Mercury, repas (entrée, poulet basquaise, fromage, dessert), feu d’artifice….

Friday August 4: Foam party with Duo Infernal

Saturday August 5: Grand Bal, dance entertainment with the Mercury orchestra, meal (starter, poulet basquaise, cheese, dessert), fireworks… Viernes 4 de agosto: Fiesta de la espuma con el Dúo Infernal

Sábado 5 de agosto: Grand Bal, baile amenizado por la orquesta Mercury, comida (entrante, poulet basquaise, queso, postre), fuegos artificiales… Freitag, 4. August: Schaumparty mit dem Duo Infernal

