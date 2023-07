Claudio Capeo Théâtre de la Verdure Gémenos, 5 juillet 2023, Gémenos.

Gémenos,Bouches-du-Rhône

Avec plus d’un million de disques vendus, Claudio Capéo est devenu un artiste incontournable de la nouvelle scène française.

2023-07-05 21:00:00 fin : 2023-07-05 . EUR.

Théâtre de la Verdure route de st pons

Gémenos 13420 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



With over a million records sold, Claudio Capéo has become a key figure on the new French scene

Con más de un millón de discos vendidos, Claudio Capéo se ha convertido en una figura clave de la nueva escena francesa

Mit über einer Million verkaufter Tonträger ist Claudio Capéo zu einem unumgänglichen Künstler der neuen französischen Szene geworden

Mise à jour le 2023-06-05 par Office de Tourisme de Gemenos