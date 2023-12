BARBARA CARLOTTI TRIANON TRANSATLANTIQUE Sotteville Les Rouen Catégorie d’Évènement: Sotteville-lès-Rouen BARBARA CARLOTTI TRIANON TRANSATLANTIQUE Sotteville Les Rouen, 19 janvier 2024, Sotteville Les Rouen. Pour sillonner la France ou s’évader aux quatre coins du monde, Barbara Carlotti propose une odyssée dépaysante dans les hits français… En voiture sur la Nationale 7 avec Trenet, en Italie pour goûter à la Dolce Vita de Christophe, en Week-end à Rome avec Daho, Sur la plage abandonnée de Brigitte Bardot ou Sous le soleil exactement de Gainsbourg… Une invitation au voyage « dans l’espace inouï de l’amour » comme le chantait Desirless dont le titre fut numéro 1 dans toute l’Europe. Un spectacle de chansons en chansons, ponctué de récits contant les circonstances dans lesquelles elles ont été écrites et composées.

Tarif : 7.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-19 à 20:30 Réservez votre billet ici TRIANON TRANSATLANTIQUE 114 avenue du 14 juillet 76300 Sotteville Les Rouen Détails Catégorie d’Évènement: Sotteville-lès-Rouen Autres Code postal 76300 Lieu TRIANON TRANSATLANTIQUE Adresse 114 avenue du 14 juillet Ville Sotteville Les Rouen Departement 76 Lieu Ville TRIANON TRANSATLANTIQUE Sotteville Les Rouen Latitude 49.408196 Longitude 1.089307 latitude longitude 49.408196;1.089307

TRIANON TRANSATLANTIQUE Sotteville Les Rouen 76 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sotteville-les-rouen/