SARAH SCHWAB ‘du rêve à la réalité’ THEATRE DE LA TOUR EIFFEL Paris Catégorie d’Évènement: Paris SARAH SCHWAB ‘du rêve à la réalité’ THEATRE DE LA TOUR EIFFEL Paris, 3 avril 2024, Paris. SARAH SCHWAB du rêve à la réalité SARAH SCHWAB EST UN PHE´NOME`NE VOCAL.« Du re^ve a` la re´alite´ » est un spectacle unique d’imitations toutes plus bluffantes les unes que les autres.Dans une mise en sce`ne sce´narise´e par Patrick Se´bastien, c’est une succession de performances vocales. A` travers Ce´line Dion, Britney Spears, Ve´ronique Sanson, Anastasia, Vanessa Paradis, Lady Gaga et des dizaines d’autres.80 MINUTES DE SHOW ORIGINAL & INOUBLIABLE

Tarif : 24.00 – 41.50 euros.

