LA VÉRITABLE HISTOIRE DE DRACULA THEATRE DE LA TOUR EIFFEL Paris, 4 février 2024, Paris.

LA VÉRITABLE HISTOIRE DE DRACULAA partir de 6 ansAprès trois ans de succès au Festival d’Avignon et une tournée dans toute la France, la comédie déjantée sur le plus célèbre des vampires est de retour à Paris.Redécouvrez la légende de Dracula et laissez vous emporter dans une comédie catastrophe où se mêle absurde et imaginaire. 4 comédiens, 15 personnages, de la magie, des explosions. Un grand moment d’humour et de folie, voilà ce qui vous attend !Le descendant de Van Helsing a décidé de rétablir la vérité sur Dracula : il décide de créer un spectacle grandiose avec d’énormes moyens. Mais suite à une divergence avec son équipe, il se retrouve avec trois figurants et quelques décors.Les situations catastrophiques vont alors s’enchaîner à un rythme infernal, pour le plus grand bonheur des spectateurs. Vous voyagerez à la poursuite du vampire à travers l’Europe, l’Angleterre et les montagnes de Transylvanie.Embarquez avec nous dans cette comédie familiale sang pour sang parodique

Tarif : 14.00 – 41.60 euros.

Début : 2024-02-04 à 15:30

THEATRE DE LA TOUR EIFFEL 4 Square Rapp 75007 Paris 75