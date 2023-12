LES ANNÉES TWIST THEATRE DE LA TOUR EIFFEL Paris, 1 février 2024, Paris.

LES ANNÉES TWIST Les années TWIST le spectacle mythique de Roger Louret qui a réuni plus d’1 millions de spectateurs est de retourLes années TWIST est une plongée dans les années 60, les dix ans qui ont changé le monde et la musique, les dix ans de tous les possibles !Les années TWIST, c’était le temps de toutes les révolutions : sexuelle, morale, artistique.Les années TWIST ont décroché la Lune et vu émerger Johnny, Cloclo, Bardot, Françoise Hardy, Dutronc, Eddy, les Stones, Hendricks, Dick Rivers, les Beatles, Aznavour, Sheila, Brel, Bécaud et les autres….Replongez dans les années Twist, le spectacle de tous les possibles !Metteur en Scène : Lucy HarrisonChorégraphe : Olivier BenardDirecteur Musical : Gabriel Sarrou VergnacDurée : 1h30

Tarif : 19.00 – 52.40 euros.

Début : 2024-02-01 à 20:30

THEATRE DE LA TOUR EIFFEL 4 Square Rapp 75007 Paris