CHRISTELLE CHOLLET – L’EMPIAFÉE THEATRE DE LA TOUR EIFFEL Paris, 26 janvier 2024, Paris.

CHRISTELLE CHOLLET – L’EMPIAFÉEChristelle Chollet est de retour pour quelques représentations exceptionnelles avec « L’Empiafée » son 1re One Woman Show version 2023.« L’Empiafée », c’est plus qu’un titre c’est une signature. Cette humoriste unique, surprend une fois encore dans ce show éblouissant et complètement dingue. « L’Empiafée » de Christelle Chollet c’est, des sketchs, des tubes revisités, de l’énergie, des crises de fous rire, de la folie, de la dérision, des grosses surprises, encore des rires et tout cela dans 1 m 60 et 48 kilos … non, 49…ou 50 on sait plus.Acteurs : Christelle Chollet Metteur en scène : Rémy CacciaGenre : (Wo)man show musicalDurée : 1h30LA PRESSE : « UN VRAI CHOC, C’EST UNE BOMBE »FIGAROSCOPE« L’IRRÉSISTIBLE ET DECOMPLEXÉE CHRISTELLE CHOLLET COMPOSE UN ÉPOUSTOUFLANT NUMÉRO. »LE PARISIEN« LA JOLIE MÔME AUSSI PIQUÉE QUE PIQUANTE »LE CANARD ENCHANTÉ« UN TALENT INSOLENT QUI LUI PERMET TOUT »TÉLÉRAMA« LA SALE MÔME, RÉUSSIT UN EXERCICE DE STYLE ORIGINAL ET CAUSTIQUE. »L’EXPRESS« TEMPÊTE COMIQUE ! »L’OFFICIEL DES SPECTACLES

Tarif : 15.00 – 43.30 euros.

Début : 2024-01-26 à 21:00

THEATRE DE LA TOUR EIFFEL 4 Square Rapp 75007 Paris 75