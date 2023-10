Nos Rêvoltes [Théâtre] Théâtre de la Tête Noire Saran, 23 mai 2024, Saran.

Nos Rêvoltes [Théâtre] Jeudi 23 mai 2024, 19h30 Théâtre de la Tête Noire Tarif plein : 18 euros / Tarifs réduits : 13, 10 et 8 euros

oseph débarque un lundi, au foyer, apeuré et chancelant. Il a 12 ans. On vient de le retirer de chez sa mère. Ici, tout est étrange. Il y a cette fille, Nour, qui connaît les lieux comme sa poche, cette fille bruyante qui décide de le prendre sous son aile. La nuit, il faut surmonter l’angoisse et son lot de cauchemars. Le jour, il faut composer avec des visages toujours nouveaux, inconnus. Sa vie pourra-t-elle prendre ici un autre chemin ? Qui le guidera vers sa bonne étoile ?

Parce que nous ne voulions pas créer « hors sol », nous nous sommes embarqués dans une traversée de neuf semaines de résidences en maisons d’enfants à caractère social. En « foyer », comme ils disent. Je crois que nous avions besoin de nous sentir légitimes, validés par cette bande de gosses. […] Appelés par l’envie de leur rendre justice.Nous avons quitté ces résidences, à chaque fois, bouleversés par la générosité de ces jeunes qui nous ont conseillé avec sérieux et qui se sont livrés avec pudeur et confiance. Et grâce à chacun d’entre eux, Nour et Joseph ont pris corps, fabriqué.e.s des mille morceaux de ces expériences vécues. Je peux dire que Nos Rêvoltes vibre déjà de pleurs, de cris, de portes qui claquent, de rires. Des rires comme des éclairs qui viennent faire trembler les murs du foyer. Extrait note d’intention de Muriel Sapinho

❞ rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

COMPAGNIE LES PETITES GENS. Ecriture Simon Grangeat. Mise en scène Muriel Sapinho. Avec Jean-Baptiste Epiard et Claire Schumm. Création lumière Alice Videau et Alexis Marchettiet. Création graphique et plastique Anne Desrivières. Scénographie, costumes et accessoires Amélie Jégou. Production Anne-Lise Floch.

Théâtre de la Tête Noire 144 ancienne route de Chartres, 45770 Saran

2024-05-23T19:30:00+02:00 – 2024-05-23T20:45:00+02:00

Saran Théâtre de la Tête Noire

