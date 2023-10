Ces filles qu’on attend [Théâtre] Théâtre de la Tête Noire Saran, 15 avril 2024, Saran.

Ces filles qu’on attend [Théâtre] Lundi 15 avril 2024, 20h00 Théâtre de la Tête Noire Tarif plein : 18 euros / Tarifs réduits : 13, 10 et 8 euros

Des jeunes femmes. Elles ont des vies singulières, bordées d’épreuves. Elles n’ont pas l’habitude de parler d’elles, encore moins qu’on parle d’elles. Le monde, la société, l’époque n’y sont pas pour rien. Si on prête attention à ce qu’elles disent, à comment elles le disent, on entend l’histoire, sinon la vraie, du moins la nécessaire, celle qu’il faut dire pour être soi. Le corps de la langue est aussi leur corps.

Claudine Galea, à l’invitation des Plateaux sauvages de Paris en collaboration avec le Théâtre Gérard Philipe – Centre dramatique national de Saint Denis, est partie à la rencontre de jeunes filles de la ville. Ces entretiens ont donné naissance à un texte inspiré des récits de vie, de ces confidences. La vision de l’autrice est passée par là, sa langue aussi. Ce sera la première sortie d’une jeune équipe de comédien.ne.s qui se sont approprié.e.s ce texte encore inédit.

❞ rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE – CDN DE SAINT-DENIS. Ecriture Claudine Galea. Mise en scène et interprétation Ambre Febvre, Benoît Seguin et Annabelle Simon. Régie générale Nicolas Do Castro.

Théâtre de la Tête Noire 144 ancienne route de Chartres, 45770 Saran

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-15T20:00:00+02:00 – 2024-04-15T21:15:00+02:00

Pascale Fournier