Atelier d’écriture avec 3 auteurs Théâtre de la Tête Noire Saran, 14 avril 2024, Saran.

Atelier d’écriture avec 3 auteurs Dimanche 14 avril 2024, 10h00 Théâtre de la Tête Noire Tarif unique : 15 euros (repas non inclus), sur inscription

Agathe Charnet, Fabien Arca et Claudine Galea, les trois auteur.rice.s associé.e.s au Théâtre de la Tête Noire, vous accompagneront dans un exercice ludique : comment écrire à partir de soi pour intéresser les autres ?

Théâtre de la Tête Noire 144 ancienne route de Chartres, 45770 Saran Saran 45770 Loiret Centre-Val de Loire 0238730200 http://www.theatre-tete-noire.com/ https://fr-fr.facebook.com/theatredelatetenoire/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.theatre-tete-noire.com/spectacle/atelier-d-ecriture/221 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0238730200 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@theatre-tete-noire.com »}] En partenariat avec la ville de Saran et avec le soutien de la DRAC Centre-Val de Loire, de la région Centre-Val de Loire et du département du Loiret, le Théâtre de la Tête Noire propose dans une salle de 200 places une programmation exigeante destinée à tous les publics (théâtre, musique, chanson française, jeune public…), des lectures, des rencontres, des débats et accueille en résidence des compagnies et des auteurs…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-14T10:00:00+02:00 – 2024-04-14T17:00:00+02:00

2024-04-14T10:00:00+02:00 – 2024-04-14T17:00:00+02:00

atelier écriture

Droits réservés