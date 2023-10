La Nuit Duras Théâtre de la Tête Noire Saran, 13 avril 2024, Saran.

La Nuit Duras Samedi 13 avril 2024, 19h00 Théâtre de la Tête Noire Tarif unique : 20 euros (restauration incluse), sur réservation

Dans un lieu tenu secret jusqu’au dernier moment, Patrice Douchet proposera une visite de l’oeuvre de Marguerite Duras au cours d’un parcours déambulatoire accompagné de comédien.ne.s et musicien.ne.s. Une soirée en forme de performance pour découvrir ou retrouver les plus belles pages du Ravissement de Lol V.Stein, du Viceconsul, d’Hiroshima mon amour ou encore d’Agatha. Des lectures, des installations, des photographies inédites, des jeux littéraires et même un procès participatif : Pour ou contre l’oeuvre de Duras. La plus belle ouverture possible d’un festival axé cette saison sur l’autofiction.

En partenariat avec la ville de Saran et avec le soutien de la DRAC Centre-Val de Loire, de la région Centre-Val de Loire et du département du Loiret, le Théâtre de la Tête Noire propose dans une salle de 200 places une programmation exigeante destinée à tous les publics (théâtre, musique, chanson française, jeune public…), des lectures, des rencontres, des débats et accueille en résidence des compagnies et des auteurs…

2024-04-13T19:00:00+02:00 – 2024-04-13T23:00:00+02:00

