Moi c’est Talia [Théâtre jeune public] Samedi 6 avril 2024, 16h00 Théâtre de la Tête Noire Tarif plein : 13 euros / Tarifs réduits : 10 et 8 euros

Un jour au collège, Talia voit débarquer Jade, intervenante en méditation. Celle-ci présente aux élèves des images de cerveaux. Il y en a de beaux et d’autres tous rabougris. Apparemment pour avoir un beau cerveau, il faut méditer. Talia s’y essaye pour atteindre le but suprême : NE PENSER À RIEN. Seulement, il y a une voix à l’intérieur qui n’est pas prête à se taire : c’est Taliabis qui n’arrête jamais de parler, d’imaginer, d’interroger, d’analyser, de juger, de questionner.

Moi c’est Talia décortique les méandres de la pensée d’une collégienne qui prend soudainement conscience de ses bavardages mentaux. À travers le dédoublement du personnage, le spectacle dissèque le tournant de l’adolescence du point de vue de la pensée.

On observe les zones de friction et de contradiction entre ce que le monde extérieur attend d’elle et ce que lui dicte sa voix intérieure.

COMPAGNIE MADIE BERGSON. Écriture et mise en scène Faustine Noguès. Avec Délia Espinat-Dief et Lia Khizioua Ibañez. Création sonore et musicale Colombine Jacquemont. Scénographie, costumes et collaboration artistique Alice Girardet. Création lumière Zoé Dada. Avec la participation d’Ariane Ascaride, Sarah Brannens, Élisabeth Dada et David Lescot. Diffusion Marie Leroy et Victoire Costes. Administration Ophélie Tison Canonne et Zoé Deschamps. Texte publié aux éditions L’œil du Prince.

Théâtre de la Tête Noire 144 ancienne route de Chartres, 45770 Saran Saran 45770 Loiret Centre-Val de Loire 0238730200 http://www.theatre-tete-noire.com/ https://fr-fr.facebook.com/theatredelatetenoire/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.theatre-tete-noire.com/spectacle/moi-c-est-talia/208 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0238730200 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@theatre-tete-noire.com »}] En partenariat avec la ville de Saran et avec le soutien de la DRAC Centre-Val de Loire, de la région Centre-Val de Loire et du département du Loiret, le Théâtre de la Tête Noire propose dans une salle de 200 places une programmation exigeante destinée à tous les publics (théâtre, musique, chanson française, jeune public…), des lectures, des rencontres, des débats et accueille en résidence des compagnies et des auteurs…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-06T16:00:00+02:00 – 2024-04-06T17:00:00+02:00

