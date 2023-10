Jeanne [Théâtre] Théâtre de la Tête Noire Saran, 28 mars 2024, Saran.

Jeanne [Théâtre] Jeudi 28 mars 2024, 19h30 Théâtre de la Tête Noire Tarif plein : 18 euros / Tarifs réduits : 13, 10 et 8 euros

Jeanne et Eloi s’aiment. Ils ont deux beaux enfants. Mais un matin Jeanne, en partant de chez elle, réalise qu’elle ne pourra pas revenir. Elle est incapable de dire ce qu’elle a, elle ne peut pas tout simplement. Elle se met alors à errer, s’enfonce dans la ville, puis se réfugie dans un hôtel. Là, au 3e étage, derrière la porte 342, une jeune femme nommée Lou Reed, lui dit avoir transformé sa chambre en « marais »…

S’inspirant du phénomène des « disparus volontaires », Jeanne est une pièce-fleuve qui emprunte le chemin de la sidération vers une possible résilience. Paysages urbains, ciels, déchirements, extases, nuits blanches devant le fleuve, parcs publics, vol d’étourneaux et marches immenses à travers la ville, comme autant d’étapes de la redécouverte de soi-même et du réel.

COMPAGNIE (&) SO WEITER. Ecriture et mise en scène Yan Allegret. Avec Julie Moulier, Olivier Constant, Yoshi Oïda et Olga Abolina, Yann Féry. Collaboration artistique et dramaturgie Isabelle Pillot Son. Création sonore et musicale Demi-Mondaine. Scénographie et lumière Philippe Davesne et Yan Allegret. Régie lumière Philippe Davesne. Régie son Vivien Chabin. Texte paru aux éditions Quartett.

En partenariat avec la ville de Saran et avec le soutien de la DRAC Centre-Val de Loire, de la région Centre-Val de Loire et du département du Loiret, le Théâtre de la Tête Noire propose dans une salle de 200 places une programmation exigeante destinée à tous les publics (théâtre, musique, chanson française, jeune public…), des lectures, des rencontres, des débats et accueille en résidence des compagnies et des auteurs…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Saran Théâtre de la Tête Noire

