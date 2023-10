Les Enchantements [Théâtre] Théâtre de la Tête Noire Saran, 14 mars 2024, Saran.

Les Enchantements [Théâtre] Jeudi 14 mars 2024, 19h30 Théâtre de la Tête Noire Tarif plein : 18 euros / Tarifs réduits : 13, 10 et 8 euros

C’est l’été aux Enchantements. Accablé.e.s par la chaleur, So, Cha, Maï, Tratra, Lu et Mo rêvent d’un ailleurs : Dubaï ou Marseille, peu importe, tant qu’il y a la mer. Alors que les adultes sont au café et que les enfants défilent en direction de la piscine municipale irrémédiablement fermée, un plan en or voit le jour. Pour passer le temps et gagner de l’argent, deux groupes d’adolescent.e.s font fleurir des piscines en haut des immeubles, se livrant à une compétition enflammée qui oppose filles et garçons. L’eau, comme la vie, s’infiltre partout.

« Les Enchantements » dépeint la vie d’une communauté faite de débrouille et de solidarité, qui redouble de créativité pour faire face à l’immobilité et l’ennui. Dans ce texte, Clémence Attar fait entendre « les bruits sourds des grands ensembles » et propose une langue vivante, où la poésie prend racine dans le récit des amitiés, des embrouilles et des délires quotidiens.

❞ rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

COMPAGNIE STP. Ecriture et mise en scène Clémence Attar et Louna Billa. Avec Salomé Ayache, Mama Bouras, Oumnia Hanader, Antoine Kobi, Clyde Yueguete et Ryad Ferrad en alternance avec Brahim Koutari. Scénographie Mathis Brunet-Bahut. Lumière Lou Morel. Son Amaury Dupuis. Costumes Françoise Léger. Production et diffusion Sarah Corroyer. Assistanat à la production Claudie Becote. Administration Aziliz Edy. Texte paru aux éditions Théâtrales.

Théâtre de la Tête Noire 144 ancienne route de Chartres, 45770 Saran Saran 45770 Loiret Centre-Val de Loire 0238730200 http://www.theatre-tete-noire.com/ https://fr-fr.facebook.com/theatredelatetenoire/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.theatre-tete-noire.com/spectacle/les-enchantements/206 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0238730200 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@theatre-tete-noire.com »}] En partenariat avec la ville de Saran et avec le soutien de la DRAC Centre-Val de Loire, de la région Centre-Val de Loire et du département du Loiret, le Théâtre de la Tête Noire propose dans une salle de 200 places une programmation exigeante destinée à tous les publics (théâtre, musique, chanson française, jeune public…), des lectures, des rencontres, des débats et accueille en résidence des compagnies et des auteurs…

