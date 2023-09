Je suis un lac gelé, de Sophie Merceron – Compagnie du Veilleur Theatre de la Tête Noire Saran, 14 février 2024, Saran.

Je suis un lac gelé, de Sophie Merceron – Compagnie du Veilleur 14 et 17 février 2024 Theatre de la Tête Noire Tarif plein : 13€ // Tarifs réduits : 10€ et 8€, voir les conditions sur http://www.theatre-tete-noire.com/

lien teaser

C’est le soir et il neige. Göshka est dans son lit. A côté de lui, il y a un instrument à cordes. Il est posé là, et c’est comme un petit être qui se serait assoupi. Ce petit être c’est Anatol. Göshka est en colère contre sa mère, ce soir-là. Il est en colère et un peu triste, car il voudrait que le printemps arrive. Parce qu’avec le printemps, reviennent les oiseaux migrateurs. Et son père est un oiseau. Oui, le père de Göshka est un oiseau qui part avec l’hiver et revient avec le printemps. Il ne faudrait jamais rentrer dans le sommeil en colère, il parait. Cela attire les mauvais rêves. Ce n’est pas toujours vrai, car ce soir-là, c’est un rêve très doux qui va bousculer la nuit de Göshka. Un rêve malicieux, intriguant et joueur. Un rêve qui va aider Göshka à attendre le printemps.

Theatre de la Tête Noire 144 Ancienne Route de Chartres, 45770 Saran Saran 45770 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02.38.73.02.00 »}] [{« data »: {« author »: « Les Plateaux Sauvages », « cache_age »: 86400, « description »: « Ce film est le vingt-deuxiu00e8me volet de la collection « REGARD SUR… » initiu00e9e par Les Plateaux Sauvages. Une journu00e9e pour u00e9crire, ru00e9aliser et monter une capsule vidu00e9o. Une rencontre entre deux ru00e9alisateurices et nos artistes en ru00e9sidence de cru00e9ation. Un objet particulier. Un regard singulier. nnu25ba Je suis un lac gelu00e9 / Sophie Merceron & Matthieu Roynhttps://lesplateauxsauvages.fr/sophie-merceron-matthieu-roy-23/nnRu00e9alisation Fru00e9du00e9ric Radepont & Fru00e9du00e9rique RendanAvec Iris Parizot et la voix de Thu00e9ophile SclavisnProduction Les Plateaux SauvagesnAvec l’aide de l’Onda », « type »: « video », « title »: « #22 REGARD SURu2026 u25ba JE SUIS UN LAC GELu00c9 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/Nb-87ycknek/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=Nb-87ycknek », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCWCNLcJRSDGkC-ZGIfdrvww », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « 2 »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=Nb-87ycknek&t=2s »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-14T16:00:00+01:00 – 2024-02-14T16:45:00+01:00

2024-02-17T16:00:00+01:00 – 2024-02-17T16:45:00+01:00

théâtre d’objets musique

Raynaud de Lage