Je suis un lac gelé [Théâtre jeune public] Théâtre de la Tête Noire Saran, 14 février 2024, Saran.

Je suis un lac gelé [Théâtre jeune public] 14 et 17 février 2024 Théâtre de la Tête Noire Tarif plein : 13 euros / Tarifs réduits : 10 et 8 euros

C’est le soir et il neige. Debout sur son lit, Göshka, sept ans, est en colère. Contre sa mère qui lui a confisqué son seul ami, Anatol, un violon qui parle à sa place quand les mots lui manquent. En colère aussi contre l’hiver qui n’en finit pas. Il voudrait tant que le printemps revienne et avec lui son père, parti à la fin de l’été avec les oiseaux migrateurs. Cette nuit-là, le lit de Göshka se déplace et se retrouve sur un lac gelé. Et dans ce lac, une voix minuscule surgit, celle d’un garçon qui dit s’appeler Milan-sous-la-glace. C’est qui, lui ? Qu’est-ce qu’il fait là ?

Tous deux vont essayer de répondre à quelques questions fondamentales : Est-ce que si on aime furieusement sa maman, on a le droit de la manger ? Pourquoi la voisine ressemble à son chien ? Est-ce qu’un fantôme dans un lac gelé peut être un ami ?

Sur scène, la comédienne musicienne Iris Parizot et son violon alto naviguent à la lisière du merveilleux et de la réalité. Écrit à hauteur d’enfant, le texte de Sophie Merceron dépeint un parcours initiatique fabuleux en forme de conte. L’aventure de Göshka raconte finalement celle, universelle, des enfants qui grandissent en apprenant à connaître leurs émotions.

COMPAGNIE DU VEILLEUR. Commande d’écriture pour le très jeune public à Sophie Merceron. Mise en scène Matthieu Roy. Avec Iris Parizot et les voix de Théophile Sclavis et Johanna Silberstein. Collaboration artistique Johanna Silberstein. Costumes et accessoires Alex Costantino. Espaces sonores Grégoire Leymarie. Lumière et régie générale Thomas Elsendoorn. Texte paru aux éditions L’école des loisirs. Programmation commune avec le Théâtre Gérard Philipe d’Orléans – La Source. En collaboration avec Scène O Centre – Scène nomade Art, enfance et jeunesse.

En partenariat avec la ville de Saran et avec le soutien de la DRAC Centre-Val de Loire, de la région Centre-Val de Loire et du département du Loiret, le Théâtre de la Tête Noire propose dans une salle de 200 places une programmation exigeante destinée à tous les publics (théâtre, musique, chanson française, jeune public…), des lectures, des rencontres, des débats et accueille en résidence des compagnies et des auteurs…

