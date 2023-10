Bleuenn & Rozae / patchwork [Théâtre] Théâtre de la Tête Noire Saran, 8 février 2024, Saran.

On avait découvert Bleuenn dans une chambre froide. On rencontre Rozae dans la chaleur étouffante d’un atelier-usine. Le silence et la solitude d’un côté. Les bruits des machines industrielles et les voix des travailleuses de l’autre. Bleuenn bouchère : un métier attribué aux hommes depuis belle lurette. Rozae employée textile : un secteur attitré aux femmes depuis des décennies. Bleuenn dévêtait des carcasses, Rozae les habille. À l’une la chair à vif, à l’autre la peau.

L’une se débat avec les injonctions que le patriarcat a déposé sur ses épaules à son insu. L’autre dialogue avec les fantômes des femmes inconnues de son / notre / nos histoire.s. Deux héroïnes en miroir se questionnant sur les fils qui nous relient, les patchworks dont nous sommes faites. Deux histoires cousines dont les motifs se répondent comme une broderie, les fils du passé de l’une formant la trame de l’autre, un tissu recto-verso.

COMPAGNIE SERRES CHAUDES. Ecriture Clémence Weill. Direction artistique, mise en scène, dramaturgie et vidéo Coraline Cauchi. Collaboration dramaturgique et vidéo Hélène Stadnicki. Avec Hélène Stadnicki, Coraline Cauchi, Baptiste Dubreuil (claviers) et Sacha Gillard (clarinettes). Création musicale Baptiste Dubreuil. Création lumière Madeleine Campa. Régie son Pierre Carré. Costumes Paula Dartigues. Construction décor Les Mécanos de la Générale. Conseils scénographiques Adam Stadnicki et Fabienne Stadnicka. Production Magali Escande.

