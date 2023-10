Romance [Théâtre] Théâtre de la Tête Noire Saran, 30 janvier 2024, Saran.

Jasmine a seize ans.

Jasmine voudrait sortir de l’ombre des HLM, avoir la sensation d’exister.

Jasmine veut faire bouger les choses… jusqu’à faire pencher la Tour Eiffel.

Quels qu’en soient les moyens. C’est à Imène, sa meilleure amie qu’elle confie ses secrets, jusqu’au jour où la fuite en avant la propulse trop loin. C’est sur internet qu’elle va trouver la réponse à ses désirs autant qu’un écho à sa colère, en la personne d’un jeune homme habitant le nord de la France. Il est fiché S et avec lui son rêve secret deviendra un véritable projet.

Monologue enfiévré traversé de multiples voix, Romance nous livre une confidence poignante d’une adolescente en souffrance, en quête d’un avenir qu’elle aimerait avoir l’impression de maitriser. Au-delà du portrait d’une jeunesse qui ne se regarde plus qu’en pointillés, Catherine Benhamou parle avant tout de la puissance de l’amitié, salvatrice et lumineuse, quand tout autour s’écroule.

LE THÉÂTRE DU RICTUS. Ecriture Catherine Benhamou. Mise en scène Laurent Maindon. Avec Korotoumou Sidibe. Lumière Jean-Marc Pinault. Son Jérémie Morizeau. Costumes Tiphaine Pottier. Texte paru aux éditions Koïnè. Lauréat du Grand Prix de littérature dramatique 2020 – Artcena.

En partenariat avec la ville de Saran et avec le soutien de la DRAC Centre-Val de Loire, de la région Centre-Val de Loire et du département du Loiret, le Théâtre de la Tête Noire propose dans une salle de 200 places une programmation exigeante destinée à tous les publics (théâtre, musique, chanson française, jeune public…), des lectures, des rencontres, des débats et accueille en résidence des compagnies et des auteurs…

