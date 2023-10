Partout le feu [Théâtre] Théâtre de la Tête Noire Saran, 24 janvier 2024, Saran.

Partout le feu [Théâtre] 24 – 26 janvier 2024 Théâtre de la Tête Noire Tarif plein : 13 euros / Tarif réduit : 8 euros

Laetitia est née trois minutes avant sa sœur jumelle Margaux et trente-sept minutes avant l’explosion de Tchernobyl. Malgré des études dans une grande école de commerce, elle grenouille au Snowhall de Thermes-les-Bains, une station de ski totalement artificielle sous bulle, au désespoir de ses parents.

Elle vit à la Cave dans la maison de son père, sorte de lieu de repli militant et festif, où elle écoute Nick Cave en compagnie de ses potes énervé.e.s, obsédée par les SUV et la catastrophe climatique en cours. Laetitia vit en Lorraine où l’État, n’ayant désormais plus de colonies à saccager, a décidé d’enfouir tous les déchets radioactifs de France. Alors avec sa bande, Taupe, Fauteur, Thelma, Dédé, elle mène une première action spectaculaire qui n’est qu’un préambule au grand incendie final.

Dans ce premier roman haletant où l’oralité tient lieu de ponctuation, Hélène Laurain nous immerge au cœur incandescent des activismes contemporains.

❞ rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du jeudi 25 janvier

LA TÊTE NOIRE – LA COMPAGNIE. Ecriture Hélène Laurain. Mise en scène Patrice Douchet. Avec Marie Quiquempois et Camille Lockhart aka Ecran Total – DJ. Scénographie Anabel Strehaiano. Création musicale et régie son Jennifer Condaminet. Création lumière Jonathan Douchet. Création costumes Adélie Antonin. Collaboration technique Raphaël Quédec et Gilles Rodriguez. Production Sylvie Moineau. Texte paru aux éditions Verdier. Programmation commune avec le Centre dramatique national d’Orléans dans le cadre du festival des SOLI

En partenariat avec la ville de Saran et avec le soutien de la DRAC Centre-Val de Loire, de la région Centre-Val de Loire et du département du Loiret, le Théâtre de la Tête Noire propose dans une salle de 200 places une programmation exigeante destinée à tous les publics (théâtre, musique, chanson française, jeune public…), des lectures, des rencontres, des débats et accueille en résidence des compagnies et des auteurs…

