Où ? Une histoire des années 15 à 20 [Théâtre] Jeudi 11 janvier 2024, 19h30 Théâtre de la Tête Noire Tarif plein : 18 euros / Tarifs réduits : 13, 10 et 8 euros

Pendant cinq ans, des attentats de Charlie Hebdo au premier confinement, trois femmes tiennent le journal des questions qu’elles ont reçues dans la journée : celles du quotidien, intimes, professionnelles, médiatiques. De cette collecte naît un texte de théâtre, portrait fragmenté composé de phrases interrogatives qui disent autant qu’elles cachent. Les questions que l’on nous pose et celles que l’on ne nous pose pas racontent le rythme de nos journées, les grands écarts, nos différents personnages : fille de, élève, mère, professionnelle, malade, amoureuse, consommatrice. Elles racontent la société dans laquelle nous vivons, la langue que nous parlons, les événements qui bouleversent le quotidien, qui arrêtent le temps, l’Histoire qui s’écrit. Elles expriment le besoin d’être ensemble, d’être écouté.e, entendu.e, reconnu.e, aimé.e. Une longue quête pour briser la solitude ou peut-être simplement la partager.

COMPAGNIE VIVRE DANS LE FEU. Écriture et mise en scène Louise Lévêque. Avec Danielle Chinsky, Maruska Le Moing et Louison Alix. Collaboration artistique Marie-Bénédicte Cazeneuve. Scénographie Carol Cadilhac. Musique Colombine Jacquemont.

En partenariat avec la ville de Saran et avec le soutien de la DRAC Centre-Val de Loire, de la région Centre-Val de Loire et du département du Loiret, le Théâtre de la Tête Noire propose dans une salle de 200 places une programmation exigeante destinée à tous les publics (théâtre, musique, chanson française, jeune public…), des lectures, des rencontres, des débats et accueille en résidence des compagnies et des auteurs…

Cie Vivre dans le feu