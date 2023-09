Pingouin (Discours amoureux) [Théâtre jeune public] Théâtre de la Tête Noire Saran, 9 décembre 2023, Saran.

Pingouin (Discours amoureux) [Théâtre jeune public] 9 – 17 décembre Théâtre de la Tête Noire Tarif plein : 13 euros / Tarifs réduits : 10 et 8 euros

Amazone s’ennuie. Elle veut jouer. Jouer à l’amour. Ça tombe bien, Abélard est justement là qui attend. Mais pour le garçon, on ne badine pas avec un tel sujet, c’est même une affaire très sérieuse et compliquée. Et puis de toute façon, il a déjà une fiancée. Décidément, Abélard est bien vieux jeu pour cette amazone qui considère l’amour comme une fête, un manège qui fait tourner la tête. Indépendante et facétieuse, elle ne manque guère d’imagination pour entraîner le chevalier en herbe dans une délicieuse joute verbale. Mais quand Abélard lui parle d’engagement, d’éternité et de passion, c’est alors Amazone qui prend ses jambes à son cou.

D’observations en expérimentations, ils questionnent ensemble l’amour, son langage et ses codes, les déconstruisent, les réinventent.

LA TÊTE NOIRE – LA COMPAGNIE. Mise en scène Patrice Douchet. Avec Fabien Casseau et Juliette Malfray. Assistanat à la mise en scène Christel Montaigne. Scénographie Anabel Strehaiano. Création costumes Adélie Antonin. Collaboration Lindy Hop Nathaniel de Oliveira et Mélodie Gouel. Création lumière Gilles Rodriguez. Création sonore Raphaël Quédec. Régie de tournée Simon Laurent et Clément Laurent. Musiques issues de la discographie de Pascal Comelade. Texte paru aux éditions Théâtrales Jeunesse.

En partenariat avec la ville de Saran et avec le soutien de la DRAC Centre-Val de Loire, de la région Centre-Val de Loire et du département du Loiret, le Théâtre de la Tête Noire propose dans une salle de 200 places une programmation exigeante destinée à tous les publics (théâtre, musique, chanson française, jeune public…), des lectures, des rencontres, des débats et accueille en résidence des compagnies et des auteurs…

2023-12-09T16:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:00:00+01:00

2023-12-17T14:00:00+01:00 – 2023-12-17T15:00:00+01:00

Saran Théâtre de la Tête Noire

Mélina Kielb