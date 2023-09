éMOI [Théâtre jeune public] Théâtre de la Tête Noire Saran, 6 décembre 2023, Saran.

éMOI [Théâtre jeune public] 6 – 17 décembre Théâtre de la Tête Noire Tarif plein : 13 euros / Tarifs réduits : 10 et 8 euros

Un point rouge. Voici ce qui intrigue MOI. Ce point rouge, MOI aimerait en faire un secret, son secret, rien que pour JE. Seulement le point rouge ne cesse de grossir et finit par devenir TOI. MOI est dans sous ses états ; il passe de la surprise à la déception, de la curiosité à la colère, de la timidité à la joie. Les deux personnages, MOI – Tiphaine Guitton –, qui s’exprime par les mots et TOI – Matthieu Gaudeau –, qui s’exprime avec le corps, vont apprendre à se rencontrer, à échanger, à partager, à se disputer, à aimer. Les émotions se déploient, s’étalent, s’envolent, explosent pour fabriquer le NOUS.

Tout en poésie, « éMOI » propose un théâtre chorégraphique sonore à destination des tout-petits… Un moment suspendu hors du temps à vivre en famille.

LA PETITE COMPAGNIE. Texte et mise en scène Tiphaine Guitton. Avec Matthieu Gaudeau et Tiphaine Guitton. Création chorégraphique Karine Vayssettes. Scénographie Delphine Sainte-Marie. Création sonore Mathieu Nantois. Création lumière et régie générale Ivan Coulon. Diffusion Magali Ravier.

Théâtre de la Tête Noire 144 ancienne route de Chartres, 45770 Saran Saran 45770 Loiret Centre-Val de Loire 0238730200 http://www.theatre-tete-noire.com/ https://fr-fr.facebook.com/theatredelatetenoire/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.theatre-tete-noire.com/spectacle/emoi/198 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0238730200 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@theatre-tete-noire.com »}] En partenariat avec la ville de Saran et avec le soutien de la DRAC Centre-Val de Loire, de la région Centre-Val de Loire et du département du Loiret, le Théâtre de la Tête Noire propose dans une salle de 200 places une programmation exigeante destinée à tous les publics (théâtre, musique, chanson française, jeune public…), des lectures, des rencontres, des débats et accueille en résidence des compagnies et des auteurs…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T15:30:00+01:00 – 2023-12-06T16:00:00+01:00

2023-12-17T16:30:00+01:00 – 2023-12-17T17:00:00+01:00

Saran Théâtre

Mélina Kielb