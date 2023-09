Heimweh / Mal du pays [Théâtre] Théâtre de la Tête Noire Saran, 28 novembre 2023, Saran.

Heimweh / Mal du pays [Théâtre] 28 – 30 novembre Théâtre de la Tête Noire Tarif plein : 20 euros / Tarif réduit : 10 euros

Curieux et inquiet de (ne pas) comprendre les habitant.e.s d’un pays trop policé pour être honnête, un étranger invite trois spécimens à échanger autour de quelques questions simples. Ils n’iront pas plus loin que la première. Il faut dire qu’elle est aussi innocente qu’abyssale : « Qui êtes-vous ? ».

Redoutable d’efficacité ironique, la première et remarquable création de Gabriel Sparti décape le vernis de confortable douceur qui nous épargne le choc d’un véritable rapport à soi-même comme à l’autre. Entrecoupé d’un inoubliable – et hilarant – moment musical, ce spectacle corrosif invente un registre inédit : le comique de crispation. Mené par un quatuor d’interprètes jouant chaque soir avec de nouvelles identités improvisées, Heimweh / Mal du pays s’attaque, au-delà du petit pays neutre qu’il prend pour exemple, à la paralysie poétique qui frappe nos sociétés si soucieuses de rester toujours correctes.

❞ rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du mercredi 29 novembre

Conception, mise en scène et écriture Gabriel Sparti. Écriture et jeu Donatienne Amann, Karim Daher, Alain Ghiringhelli et Orell Pernot-Borràs. Dramaturgie et écriture Yann-Guewen Basset. Création lumière et sonore Nora Boulanger-Hirsch. Scénographie Mathilde Cordier. Costumes Solène Valentin. Regard dramaturgique Léa Romoli. Répétitions pour les chants Émile Schaffner. Construction décor Olivier Waterkeyn. Collaboration artistique Arthur Aurick. Programmation commune avec la Scène nationale d’Orléans – Focus belge

Théâtre de la Tête Noire 144 ancienne route de Chartres, 45770 Saran

