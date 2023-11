HEIMWEH/MAL DU PAYS – Gabriel Sparti Theatre de la Tête Noire Saran, 28 novembre 2023, Saran.

HEIMWEH/MAL DU PAYS – Gabriel Sparti 28 – 30 novembre Theatre de la Tête Noire Tarifs de 5€ à 20€, 10€ avec « la Carte »

Curieux et inquiet de (ne pas) comprendre les habitants d’un pays trop policé pour être honnête, un étranger invite trois spécimens à échanger autour de quelques questions simples. Ils n’iront pas plus loin que la première.

Il faut dire qu’elle est aussi innocente qu’abyssale : « Qui êtes-vous ? ». Redoutable d’efficacité ironique, la première et remarquable création de Gabriel Sparti décape le vernis de confortable douceur qui nous épargne le choc d’un véritable rapport à soi-même comme à l’autre. Entrecoupé d’un inoubliable – et hilarant – moment musical, ce spectacle corrosif invente un registre inédit : le comique de crispation. Mené par un quatuor d’interprètes jouant chaque soir avec de nouvelles identités improvisées, Heimweh/Mal du pays s’attaque, au-delà du petit pays neutre qu’il prend pour exemple, à la paralysie poétique qui frappe nos sociétés si soucieuses de rester toujours correctes.

_

Mar. 28 nov. 20h30, mer. 29 nov. 20h30, jeu. 30 nov. 19h30

Tarifs de 5€ à 20€, 10€ avec « la Carte »

Durée 1h

Teaser

Theatre de la Tête Noire 144 Ancienne Route de Chartres, 45770 Saran Saran 45770 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.meetmitcomcon.com »}] [{« data »: {« author »: « Thu00e9u00e2tre d’Orlu00e9ans / Scu00e8ne nationale », « cache_age »: 86400, « description »: « Plus d’infos : https://www.theatredorleans.frnnCurieux et inquiet de (ne pas) comprendre les habitants du2019un pays trop policu00e9 pour u00eatre honnu00eate, un u00e9tranger invite trois spu00e9cimens u00e0 u00e9changer autour de quelques questions simples. Ils nu2019iront pas plus loin que la premiu00e8re.nnIl faut dire quu2019elle est aussi innocente quu2019abyssale : « »Qui u00eates-vous ? » ». Redoutable du2019efficacitu00e9 ironique, la premiu00e8re et remarquable cru00e9ation de Gabriel Sparti du00e9cape le vernis de confortable douceur qui nous u00e9pargne le choc du2019un vu00e9ritable rapport u00e0 soi-mu00eame comme u00e0 lu2019autre. Entrecoupu00e9 du2019un inoubliable – et hilarant – moment musical, ce spectacle corrosif invente un registre inu00e9dit : le comique de crispation. Menu00e9 par un quatuor du2019interpru00e8tes jouant chaque soir avec de nouvelles identitu00e9s improvisu00e9es, Heimweh/Mal du pays su2019attaque, au-delu00e0 du petit pays neutre quu2019il prend pour exemple, u00e0 la paralysie pou00e9tique qui frappe nos sociu00e9tu00e9s si soucieuses de rester toujours correctes.nnMise en scu00e8ne Gabriel SpartinJeu Donatienne Amann, Karim Daher, Alain Ghiringhelli, Orell Pernot-Borru00e0snScu00e9nographie Mathilde CordiernCostumes Solu00e8ne ValentinnDramaturgie Yann-Guewen BassetnRegard dramaturgique Lu00e9a RomolinCru00e9ation lumiu00e8re et sonore Nora Boulanger-Hirsch », « type »: « video », « title »: « Heimweh/Mal du Pays – Gabriel Sparti _ Thu00e9u00e2tre d’Orlu00e9ans / Scu00e8ne nationale d’Orlu00e9ans », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/MEzkPrafpKM/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=MEzkPrafpKM », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCbC34q8amqqaMM7O5VGhfrw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=MEzkPrafpKM&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fmeetmitcomcon.com%2F&source_ve_path=Mjg2NjY&feature=emb_logo »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T20:30:00+01:00 – 2023-11-28T21:30:00+01:00

2023-11-30T19:30:00+01:00 – 2023-11-30T20:30:00+01:00

Gabriel Murisier