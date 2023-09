Tango (Restes) [Lecture augmentée] Théâtre de la Tête Noire Saran, 4 octobre 2023, Saran.

Tango (Restes) [Lecture augmentée] Mercredi 4 octobre, 20h30 Théâtre de la Tête Noire Tarif plein : 13 euros / Tarifs réduits : 10 et 8 euros

« Claudine et moi, nous nous connaissons depuis longtemps. On a une chose en commun : l’approche du sexe dans et par l’écriture. Il y a une profonde différence qui nous oppose : l’acte de partage littéraire entre la fiction et la non-fiction. On a parié qu’on pouvait mêler nos écritures sur ce qui nous lie et nous sépare, en partant du Dernier Tango à Paris – grand film scandaleux où, à travers des formes de sexualité et un acteur aussi monstrueux que légendaire – Marlon Brando -, le cinéaste Bernardo Bertolucci explorait vertigineusement les rapports insidieux entre le réel et le fictionnel. » Frédéric Vossier

Le Dernier Tango à Paris, film franco-italien, fut très critiqué lors de sa sortie en salles en 1972. De nombreux pays le classèrent comme X notamment en raison de la scène de viol dans la cuisine, d’un réalisme malaisant. Le souvenir du film a été ravivé par un témoignage de Maria Schneider, l’actrice principale, qui avouait que la scène avait été préparée à son insu, ce qui avait généré chez elle un traumatisme durable, jamais pardonné. Bertolucci dira avoir regretté de ne pas s’être excusé avant la mort de l’actrice mais avouera que, pour autant, il voulait qu’elle ressente de la rage et de l’humiliation afin de capturer sa réaction « en tant que fille et non en tant qu’actrice ».

❞ rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la lecture*

Texte de Claudine Galea et Frédéric Vossier. Avec Claudine Galea et Vincent Guédon. Mise en lecture Sophie Lahayville.

Théâtre de la Tête Noire 144 ancienne route de Chartres, 45770 Saran Saran 45770 Loiret Centre-Val de Loire 0238730200 http://www.theatre-tete-noire.com/ https://fr-fr.facebook.com/theatredelatetenoire/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.theatre-tete-noire.com/spectacle/tango-restes-/192 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0238730200 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@theatre-tete-noire.com »}] En partenariat avec la ville de Saran et avec le soutien de la DRAC Centre-Val de Loire, de la région Centre-Val de Loire et du département du Loiret, le Théâtre de la Tête Noire propose dans une salle de 200 places une programmation exigeante destinée à tous les publics (théâtre, musique, chanson française, jeune public…), des lectures, des rencontres, des débats et accueille en résidence des compagnies et des auteurs…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T20:30:00+02:00 – 2023-10-04T21:45:00+02:00

