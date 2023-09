Présentation de la saison + BOULE Théâtre de la Tête Noire Saran, 26 septembre 2023, Saran.

Présentation de la saison + BOULE Mardi 26 septembre, 19h00 Théâtre de la Tête Noire Gratuit, sur réservation

L’équipe du Théâtre de la Tête Noire vous invite à découvrir les temps forts et les spectacles qui seront accueillis d’octobre 2023 à juin 2024. Pour vous guider dans vos choix, Patrice Douchet, directeur du théâtre, accompagné d’artistes de la saison, vous présente nos coups de cœur et vous dévoile quelques extraits sonores ou vidéos des représentations à venir.

Et pour bien commencer la saison… un Jukebox live electro dance !

Des synthés joués à deux doigts minimums, une voix et des rythmes irrésistibles, un mix groove entre Classe Américaine et French Touch, un scintillant milkshake de tubes interplanétaires, un cornet de french fries, des paillettes, des patins à roulettes sur le dancefloor…

Parti d’un concert-surprise sur le thème de La Classe Américaine, le duo Boule est né quand Elodie Robine et Raphaël Perrein, ami.e.s et collègues de musique électro ont pu ressentir l’immense plaisir de faire danser le public sur tous leurs morceaux préférés. Ce jour-là sont nés Roby, chanteuse-serveuse sur patins à roulettes et Waffle son acolyte à l’audace sans limite !

En partenariat avec la ville de Saran et avec le soutien de la DRAC Centre-Val de Loire, de la région Centre-Val de Loire et du département du Loiret, le Théâtre de la Tête Noire propose dans une salle de 200 places une programmation exigeante destinée à tous les publics (théâtre, musique, chanson française, jeune public…), des lectures, des rencontres, des débats et accueille en résidence des compagnies et des auteurs…

