Porte ouverte atelier théâtre (7-9 ans) Théâtre de la Tête Noire Saran, 20 septembre 2023, Saran.

Porte ouverte atelier théâtre (7-9 ans) Mercredi 20 septembre, 14h00 Théâtre de la Tête Noire GRATUIT. Sur inscription.

Le Théâtre de la Tête Noire propose trois ateliers théâtre menés par Nicolas Sourioux et Maxime Larouy, comédiens, et destinés aux enfants et adolescent.e.s. Ces ateliers permettent de se former à la pratique du théâtre avec une ouverture particulière au répertoire contemporain. Le processus pédagogique inclut la découverte de spectacles sur la saison. Ces ateliers proposent de nombreux exercices sur le développement de l’imaginaire, de l’écoute, de la concentration, de multiples jeux sur la découverte des différents outils : voix, espace, mouvement, écriture…

Les participant.e.s présentent leur travail lors d’une ou deux représentations publiques en juin sur la scène du Théâtre de la Tête Noire.

Théâtre de la Tête Noire 144 ancienne route de Chartres, 45770 Saran Saran 45770 Loiret Centre-Val de Loire 0238730200 http://www.theatre-tete-noire.com/ https://fr-fr.facebook.com/theatredelatetenoire/ En partenariat avec la ville de Saran et avec le soutien de la DRAC Centre-Val de Loire, de la région Centre-Val de Loire et du département du Loiret, le Théâtre de la Tête Noire propose dans une salle de 200 places une programmation exigeante destinée à tous les publics (théâtre, musique, chanson française, jeune public…), des lectures, des rencontres, des débats et accueille en résidence des compagnies et des auteurs…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T14:00:00+02:00 – 2023-09-20T15:30:00+02:00

