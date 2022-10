Sous ma robe, mon coeur Théâtre de la Tête Noire, 6 juin 2023, Saran.

Sous ma robe, mon coeur Mardi 6 juin 2023, 20h30 Théâtre de la Tête Noire

T. plein : 18€ / T. réduits : 13€, 10€, 8€

Une expérience hybride et chamarrée à mi-chemin entre le concert théâtralisé, le rituel spirituel et la poésie sensorielle. handicap moteur mi

Théâtre de la Tête Noire 144 ancienne route de Chartres, 45770 Saran Saran 45770 Loiret Centre-Val de Loire

En pleine trentaine, Estelle Meyer est une artiste interprète polymorphe. Profondément ancrée en elle depuis toujours, la chanson est un de ses langages de prédilection. Sans s’inscrire dans aucun courant, loin de toute filiation ou « école », Estelle Meyer explore dans le mariage organique des mots, de la musique et du chant une esthétique et une vision de l’humanité qui n’appartiennent qu’à elle. À la fois inventrice et géomètre de ses propres territoires poétiques et musicaux. Baroques, sur le fil, percussives et toujours signifiantes, ses chansons ne se réfèrent en effet à rien de déjà entendu ; ni de déjà vu, car la chanson selon Estelle Meyer est également visuelle et, avant tout, le moyen de faire vivre une expérience inédite au public.

“Sous ma robe, mon cœur” invite les spectateur.rice.s à un concert singulier, un voyage au cœur d’une grande cérémonie poétique, sensoriel et chamanique. Littérature, poésie, théâtre, chant lyrique, harmonies gitanes et orientales : à l’occasion de ce grand rituel, Estelle Meyer offre tous ses visages.

Conception, écriture, chant et interprétation Estelle Meyer.



© Emmanuelle Jacobson-Roques