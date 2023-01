Sept stations avant terminus Théâtre de la Tête Noire, 1 juin 2023, Saran.

Sept stations avant terminus Jeudi 1 juin, 19h30 Théâtre de la Tête Noire

T. plein : 13€ / T. réduits : 10€, 8€

Mise en lecture du texte de Pierre Berlioux par Patrice Douchet handicap moteur mi

Théâtre de la Tête Noire 144 ancienne route de Chartres, 45770 Saran Saran 45770 Loiret Centre-Val de Loire

0238730200 http://www.theatre-tete-noire.com/ https://fr-fr.facebook.com/theatredelatetenoire/ En partenariat avec la ville de Saran et avec le soutien de la DRAC Centre-Val de Loire, de la région Centre-Val de Loire et du département du Loiret, le Théâtre de la Tête Noire propose dans une salle de 200 places une programmation exigeante destinée à tous les publics (théâtre, musique, chanson française, jeune public…), des lectures, des rencontres, des débats et accueille en résidence des compagnies et des auteurs…

Malou et Linda travaillent comme aiguilleuses à la gare d’une petite ville. Lorsque la direction annonce la fermeture prochaine de la ligne de chemin de fer, elles s’organisent avec les autres cheminots pour tenter de conserver leurs emplois et leur dignité. Oscillant entre enthousiasme et sombre mélancolie, les deux femmes s’entraident comme elles le peuvent, chacune essayant de redonner foi en l’avenir à l’autre. Face à la violence du monde, elles n’ont que leur amitié pour se défendre, mais celle-ci est malmenée par les circonstances.



