T. plein : 13€ / T. réduits : 10€, 8€

T. plein : 13€ / T. réduits : 10€, 8€

Mise en lecture du texte d'Aliénor Debrocq par Patrice Douchet

Théâtre de la Tête Noire
144 ancienne route de Chartres, 45770 Saran
Mercredi 1 mars, 19h30

0238730200 http://www.theatre-tete-noire.com/ https://fr-fr.facebook.com/theatredelatetenoire/ En partenariat avec la ville de Saran et avec le soutien de la DRAC Centre-Val de Loire, de la région Centre-Val de Loire et du département du Loiret, le Théâtre de la Tête Noire propose dans une salle de 200 places une programmation exigeante destinée à tous les publics (théâtre, musique, chanson française, jeune public…), des lectures, des rencontres, des débats et accueille en résidence des compagnies et des auteurs… En 1920, en Virginie, naissait une petite fille dont les cellules allaient révolutionner l’histoire de la médecine : une femme ordinaire, dont les manuels de biologie ont longtemps masqué l’identité… Cent ans après, une journaliste se met en quête de retrouver sa trace, télescopant passé et présent, ségrégation raciale et désir de liberté…

Qui donc était Henrietta Lacks ?

