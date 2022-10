Atelier parent-enfant autour de « Ma langue dans ta poche » Théâtre de la Tête Noire Saran Catégories d’évènement: Loiret

Atelier parent-enfant autour de « Ma langue dans ta poche » Théâtre de la Tête Noire, 10 décembre 2022, Saran. Atelier parent-enfant autour de « Ma langue dans ta poche » Samedi 10 décembre, 10h00 Théâtre de la Tête Noire

Tarif enfant : 5 euros / Gratuit pour l’adulte accompagnateur (max 2/enfant)

Mené par l’auteur Fabien Arca handicap moteur mi Théâtre de la Tête Noire 144 ancienne route de Chartres, 45770 Saran Saran 45770 Loiret Centre-Val de Loire

0238730200 http://www.theatre-tete-noire.com/ https://fr-fr.facebook.com/theatredelatetenoire/ En partenariat avec la ville de Saran et avec le soutien de la DRAC Centre-Val de Loire, de la région Centre-Val de Loire et du département du Loiret, le Théâtre de la Tête Noire propose dans une salle de 200 places une programmation exigeante destinée à tous les publics (théâtre, musique, chanson française, jeune public…), des lectures, des rencontres, des débats et accueille en résidence des compagnies et des auteurs… Jeux participatifs d’écriture, de lecture et/ou d’improvisation pour vivre le théâtre de façon ludique et intergénérationnelle.

