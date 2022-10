Devenez spectateur-testeur ! Théâtre de la Tête Noire Saran Catégories d’évènement: Loiret

Saran

Devenez spectateur-testeur ! Théâtre de la Tête Noire, 3 novembre 2022, Saran. Devenez spectateur-testeur ! Jeudi 3 novembre, 19h00 Théâtre de la Tête Noire

Gratuit, sur inscription

Spectacle en cours de création : « Destin » d’après l’œuvre d’Otto Nückel Théâtre de la Tête Noire 144 ancienne route de Chartres, 45770 Saran Saran 45770 Loiret Centre-Val de Loire

0238730200 http://www.theatre-tete-noire.com/ https://fr-fr.facebook.com/theatredelatetenoire/ En partenariat avec la ville de Saran et avec le soutien de la DRAC Centre-Val de Loire, de la région Centre-Val de Loire et du département du Loiret, le Théâtre de la Tête Noire propose dans une salle de 200 places une programmation exigeante destinée à tous les publics (théâtre, musique, chanson française, jeune public…), des lectures, des rencontres, des débats et accueille en résidence des compagnies et des auteurs… Christoph Guillermet, compagnie 1-0-1, vous invite à venir assister et participer, seul.e ou en groupe, à une répétition ouverte de son prochain spectacle « Destin », le jeudi 3 novembre à 19h.

L’adaptation à la scène de ce roman graphique expressionniste allemand, sera un spectacle participatif sous forme d’installations interactives.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-03T19:00:00+01:00

2022-11-03T20:00:00+01:00 Anne Gayan

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saran Autres Lieu Théâtre de la Tête Noire Adresse 144 ancienne route de Chartres, 45770 Saran Ville Saran Age minimum 14 Age maximum 99 lieuville Théâtre de la Tête Noire Saran Departement Loiret

Théâtre de la Tête Noire Saran Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saran/

Devenez spectateur-testeur ! Théâtre de la Tête Noire 2022-11-03 was last modified: by Devenez spectateur-testeur ! Théâtre de la Tête Noire Théâtre de la Tête Noire 3 novembre 2022 Saran Theatre de la Tête Noire Saran

Saran Loiret