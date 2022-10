Cé pa que pour lé zanfan Théâtre de la Tête Noire Saran Catégories d’évènement: Loiret

Cé pa que pour lé zanfan Théâtre de la Tête Noire, 22 octobre 2022, Saran. Cé pa que pour lé zanfan Samedi 22 octobre, 16h00 Théâtre de la Tête Noire

Tarif plein : 13 euros / Tarifs réduits : 10 et 8 euros

Une lecture-conférence participative proposée par notre auteur associé en 2022, Fabien Arca handicap moteur mi Théâtre de la Tête Noire 144 ancienne route de Chartres, 45770 Saran Saran 45770 Loiret Centre-Val de Loire

0238730200 http://www.theatre-tete-noire.com/ https://fr-fr.facebook.com/theatredelatetenoire/ En partenariat avec la ville de Saran et avec le soutien de la DRAC Centre-Val de Loire, de la région Centre-Val de Loire et du département du Loiret, le Théâtre de la Tête Noire propose dans une salle de 200 places une programmation exigeante destinée à tous les publics (théâtre, musique, chanson française, jeune public…), des lectures, des rencontres, des débats et accueille en résidence des compagnies et des auteurs… « Tout en expérimentant des formes ludiques (lecture musicale, lecture avec le public, lecture graphique), je vous ferai découvrir plusieurs de mes textes « jeunesse » : Moustique*, Jardin secret*, Ma langue dans ta poche*, Spaghetti Rouge à lèvres* et un nouveau texte en cours. Tout au long de cette lecture, je reviendrai également sur ce qui me pousse à écrire. » Fabien Arca *Pièces parues aux éditions Espaces 34

