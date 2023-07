Gilles ou qu’est-ce qu’un samouraï ? Théâtre de la Tempête Paris, 8 décembre 2023, Paris.

Crise de foi, crise du covid. Avec la crise du covid vient une crise de foi. Celle qui pose la question du sens lié à notre pratique, à sa nécessité et à nos engagements : comment créer avec un « comme avant » impossible ? Quels spectacles souhaite-t-on produire ? Quelles histoires voulons-nous raconter ? Quelles histoires avons-nous besoin d’entendre ? Ces journées confinées ne nous laissent pas indemnes, intimement et professionnellement. Aujourd’hui, au moment de l’écriture de cette note, nous sommes en pleine troisième vague, en re-confinement, en représentations annulées, en tragédies domestiques et en avenir bien flou. Créant des spectacles depuis des années en lien avec ce que j’appellerai le « bruit du monde », faisant résonner les mémoires individuelles pour penser les identités collectives, je me suis trouvée au moment du premier confinement, bien en peine. Ce « bruit du monde » était chamboulé d’urgences sanitaires, de distanciations sociales, de précarité grandissante et de solitudes criantes. Gilles Deleuze entre en jeu et pose la première pierre Je me suis souvenue alors, de cette conférence que Gilles Deleuze a donnée le 17 mars 1987 à la Fémis : « Qu’est-ce que l’acte de création ? ». Soit, 33 ans jour pour jour, avant notre premier confinement. Lorsque j’ai découvert cette conférence il y a dix ans déjà, j’avais tout de suite eu l’impression d’être face à quelque chose d’important. En mars dernier ce sentiment a dédoublé. Gilles Deleuze répondait à mes questions, m’en posait aussi et m’ouvrait des portes. Je cheminais avec lui sur des routes d’une vitalité sans borne entre Dostoïevski et Kurosawa, l’acte de résistance et l’acte de création. Au printemps 2020, j’ai visionné en boucle cette conférence et puis je me suis mise à la retranscrire. Au fur et à mesure de la retranscription, je pensais au plateau. Je me suis dit qu’il y aurait un endroit de théâtre entre cette langue, mes réflexions et un acteur. Un acteur crépusculaire pour transmettre le mystère de Deleuze, son oralité, tout à la fois dense et vivace.

