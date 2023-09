Encore plus, partout, tout le temps Théâtre de la Tempête Paris, 7 décembre 2023, Paris.

Encore plus, partout, tout le temps 7 – 17 décembre Théâtre de la Tempête sur inscription

ENCORE PLUS, PARTOUT, TOUT LE TEMPS

Spécialiste des aventures collectives joyeusement méta-théâtrales, le collectif L’Avantage du doute investit ici le terrain de l’écologie, du développement durable, du catastrophisme ambiant… et dissèque nos habitudes, à toutes les strates de la société, avec discernement, humour et beaucoup d’autocritique ! En glissant de tableau en tableau, du plus burlesque au plus réaliste, ils entretiennent une conversation à cinq voix, jusqu’à ce que peu à peu les membres féminins du collectif se rebellent contre le spectacle même et tissent des liens bienvenus entre lutte pour la planète et lutte contre le modèle patriarcal ! Jouissif et rocambolesque.

EQUIPE ARTISTIQUE

DE ET AVEC

Mélanie Bestel

Judith Davis en alternance à Servane Ducorps

Claire Dumas

Nadir Legrand

Maxence Tual

SCENOGRAPHIE – Kristelle Paré

LUMIERES – Mathilde Chamoux

SON – Isabelle Fuchs

COSTUMES – Marta Rossi

ACCOMPAGNEMENT DU TRAVAIL VOCAL – Jean-Baptiste Veyret-Logerias

REGIE GENERALE – Jérôme Perez-Lopez

PRESSE – Agence Plan Bey

PRODUCTION- ADMINISTRATION – DIFFUSION – Marie Ben Bachir

L’Avantage du doute Collectif

Jean-Louis Fernandez