Amnesia Théâtre de la Tempête, 6 mai 2023, Paris.

Amnesia 6 – 21 mai Théâtre de la Tempête

Comment le pouvoir peut-il entamer l’humanité de celui qui l’exerce? C’est

une énigme bien shakespearienne qui traverse la nouvelle fiction de Sarah M.

Trois amis d’enfance en sont les protagonistes. Devenus rivaux, peuvent-ils

échapper à la fatalité vengeresse inhérente au pouvoir? Par le détour de la

fable, Sarah M. donne à ressentir toute la férocité de ces jeux d’emprise, de

ces chausse-trappes bien réels qui ont cours derrière les portes du palais.

À peine voilés par le moucharabieh, on devine les mensonges, les trahisons,

les crimes d’État… Et si comme dans l’enfance, on regardait les fantômes

bien dans les yeux, pour les défier et pour se libérer enfin de la peur.

Théâtre de la Tempête Route Du Champ de Manoeuvre, 75012 Paris

Pouvoir militant