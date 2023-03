Voix Théâtre de la Tempête, 5 mai 2023, Paris.

D’où viennent ces voix qui parlent dans nos têtes ? Que murmurent-elles ? Un groupe de parole s’installe. Chacun est venu raconter « ses » voix. Non pas celles de la conscience, mais des voix réelles, bien distinctes. Des « voix » qui parlent, chuchotent ou hurlent pour le meilleur ou pour le pire. Parfois bienveillantes, assurément troublantes, elles sont souvent sources d’angoisse et de frayeur. Comment vivre et trouver sa place lorsque l’on est assailli par leur présence ? Comment composer avec elles sans être taxé de schizophrénie ? Plusieurs centaines de milliers de personnes en France seraient touchées par ce phénomène. Un mystère bien réel et porteur de sens dans lequel nous sommes invités à plonger sans a priori. Jusqu’au basculement fantastique de l’incarnation de ces voix pour mieux dire le trouble, pour mieux s’en libérer peut-être. Dans le sillage d’Hamlet, cette nouvelle création de Gérard Watkins promet d’être une immersion sensorielle dans le monde inouï des entendeurs de voix – comme une porte d’entrée – pour mieux percevoir et déchiffrer la multiplicité trouble et vacillante de notre monde.

avec Valérie Dréville, Lucie Epicureo, Malo Martin, Marie Razafindrakoto, Gérard Watkins piano Camille Prenant collaboration artistique Lola Roy lumières Anne Vaglio scénographie François Gauthier-Lafaye son François Vatin régie générale Nicolas Le Guellier administration de production Le petit bureau – Virginie Hammel, Anna Brugnacchi presse ZEF bureau – Isabelle Muraour

production Perdita Ensemble, compagnie conventionnée par le ministère de la Culture – DRAC Ile de France en coproduction avec le Théâtre des Ilets – CDN de Montluçon, La Comédie de Saint-Étienne – CDN avec la participation artistique du Jeune théâtre national en coréalisation avec le Théâtre de la Tempête.

La pièce sera éditée chez : Esse que éditions en avril 2023.

