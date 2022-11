Des Châteaux qui brûlent Théâtre de la Tempête Paris Catégorie d’évènement: Paris

Des Châteaux qui brûlent Théâtre de la Tempête, 1 avril 2023, Paris. Des Châteaux qui brûlent 1 – 23 avril 2023 Théâtre de la Tempête Le Festin – Compagnie Anne-Laure Liégeois Théâtre de la Tempête Route Du Champ de Manoeuvre, 75012 Paris Paris 75012 Paris Île-de-France Au départ, il y a le roman d’Arno Bertina paru en 2017. Une fiction ou presque. Pascal Montville, secrétaire d’État à l’Industrie, se retrouve séquestré par les ouvriers d’un abattoir de poulets au fin fond du Finistère. À l’extérieur, tout autour de l’usine, les journalistes, les forces de l’ordre se mobilisent. Les débats sont houleux. Comment renouer le dialogue et retrouver la confiance ? La catastrophe est-elle évitable ? Dans ce huis clos improvisé, peu à peu la lutte collective s’organise. Pour la première fois, les ouvriers et ouvrières regardent le visage de leurs collègues, apprennent à se connaître. Le groupe se forme, comme un chœur dans la lutte pour mieux dire l’humanité retrouvée. La révolte sociale se mue en fête, jusqu’au carnaval. 12 acteurs et actrices qui sous la direction d’Anne-Laure Liégeois viendront incarner cette multitude pour nous offrir un théâtre polyphonique. Quand la lutte et la fête cohabitent sous le même toit, quelle meilleure solution pour relancer le combat ? Cela promet une traversée vivifiante pour dire la révolution joyeuse ! avec Alvie Bitemo, Sandy Boizard, Olivier Dutilloy, Anne Girouard, Fabien Joubert, Mélisende Marchand, Marie-Christine Orry, Charles-Antoine Sanchez, Agnès Sourdillon, Assane Timbo, Olivier Werner, Laure Wolf scénographie Aurélie Thomas en collaboration avec Anne-Laure Liégeois lumières Guillaume Tesson son François Leymarie costumes Séverine Thiebault production/administration Mathilde Priolet presse Elektron Libre – Olivier Saksik production Le Festin – Compagnie Anne-Laure Liégeois en coproduction avec Le Volcan – scène nationale du Havre, La Comédie de Saint-Étienne, la Maison de la Culture d’Amiens, La Filature – scène nationale de Mulhouse, Le Théâtre de l’Union – CDN du Limousin, L’Équinoxe – scène nationale de Châteauroux, Le Manège – scène nationale de Maubeuge en coréalisation avec le Théâtre de la Tempête.

