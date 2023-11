Qui c’est celui-là ? Théâtre de la Source Tomblaine, 30 mars 2024, Tomblaine.

Qui c’est celui-là ? Samedi 30 mars 2024, 11h00, 16h30 Théâtre de la Source Tarif plein 8 euros, tarif réduit 7 euros (carte CEZAM, Inter CEA)

Cette nouvelle création aborde, sous la forme du jeu masqué muet, l’indifférence et le rejet de l’autre.

Avec le corps comme seul moyen d’expression, l’interprétation est soutenue par une bande son omniprésente, à l’instar du cinéma muet du début du 20ème siècle.

Des personnages anthropomorphiques (poule, loup, canard, mouton, chien, chat) sont les acteurs de cette fable, tantôt poétique, tantôt humoristique, qui se déroule sur une journée.

Le loup symbolise « l’autre », celui qu’on ne connait pas, dont on se méfie. Il est loin de l’image classique qu’on lui attribue dans les contes. Ni méchant, ni cruel, c’est un saltimbanque (un peu musicien, un peu magicien) qui essaie, à travers son art, d’aller à la rencontre des autres.

D’abord ignoré ou rejeté, il saura finalement se faire accepter, avant de poursuivre son chemin vers d’autres horizons.

Nouvelle création jeune public à partir de 3 ans.

Théâtre de la Source 1 rue Alphonse de Lamartine 54510 TOMBLAINE Tomblaine 54510 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « cie@theatre-en-kit.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 83 33 14 52 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.theatre-en-kit.fr/actualites »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-30T11:00:00+01:00 – 2024-03-30T11:45:00+01:00

2024-03-30T16:30:00+01:00 – 2024-03-30T17:15:00+01:00

Qui c’est celui là? Théâtre en kit

théâtre en kit