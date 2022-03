Théâtre de la Source – Comédie : Erreur des pompes funèbres en votre faveur Coteaux du Lizon Coteaux du Lizon Catégories d’évènement: COTEAUX DU LIZON

Coteaux du Lizon Jura Coteaux du Lizon Théâtre de la Source – Comédie : Erreur des pompes funèbres en votre faveur Du 12 au 27 mars à la salle du cercle à Saint-Lupicin. La troupe de théâtre de La Source vous présente ” Erreur des pompes funèbres en votre faveur” Un pièce de Jean Pierre MARTINEZ.

Samedi 12 mars à 20h30

Dimanche 13 mars à 15h00

Vendredi 18 mars à 20h30

Samedi 19 mars à 20h30

Vendredi 25 mars à 20h30

Samedi 26 mars à 20h30

Dimanche 27 mars à 15h00 Pass exigé suivant les règles sanitaires en vigueur

Masque obligatoire

Nombre de place limité

