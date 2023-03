Théâtre de la Source – Comédie de Charles Istace Coteaux du Lizon Coteaux du Lizon Catégories d’Évènement: COTEAUX DU LIZON

Jura Coteaux du Lizon EUR 12 Théâtre de la Source – Comédie de Charles Istace La troupe de théâtre de La Source vous présente une comédie de Charles Istace. Le samedi 11 Mars à 20h30.

Le dimanche 12 Mars à 15h30.

Le vendredi 17 Mars à 20h30.

Le samedi 18 Mars à 20h30.

Le vendredi 24 Mars à 20h30.

Le samedi 25 Mars à 20h30.

Le dimanche 26 Mars à 15h30. Réservations au 03.84.42.19.42 ou 06.83.29.95.95

Ou par mail : jean.ecuyer@gmail.com*

Permanences à l’Ecole La Source les lundis 20/02, 27/02 et 06/03. jean.ecuyer@gmail.com +33 3 84 42 19 42 Coteaux du Lizon

