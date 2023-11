Rose des vents Théâtre de la sinne MULHOUSE Catégorie d’Évènement: Mulhouse Rose des vents Théâtre de la sinne MULHOUSE, 25 novembre 2023, MULHOUSE. Rose des vents Samedi 25 novembre, 20h00 Théâtre de la sinne Pour cet évènement, l’OHM invite le prestigieux Orchestre d’Harmonie de Saverne (OHS), dirigé par Alexandre Jung que les mulhousiens connaissent bien pour avoir été directeur du Conservatoire de

Mulhouse plusieurs années, avant de prendre la tête du Conservatoire de Strasbourg depuis cette rentrée. L’OHS est composé de 80 instrumentistes amateurs d’une moyenne d’âge de 30 ans, qui ont

plaisir à se rassembler autour d’une même passion pour l’orchestre à vent. La richesse de cet ensemble lui permet d’exprimer toutes les sensibilités d’un répertoire alliant tradition, œuvres contemporaines et recherches inédites. Théâtre de la sinne 39 Rue de la Sinne , 68100 MULHOUSE MULHOUSE [{« type »: « link », « value »: « https://theatre-sinne.notre-billetterie.fr/billets?&kld=2324&seance=1384 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Mulhouse Autres Lieu Théâtre de la sinne Adresse 39 Rue de la Sinne , 68100 MULHOUSE Ville MULHOUSE Lieu Ville Théâtre de la sinne MULHOUSE latitude longitude 47.745123;7.339367

Théâtre de la sinne MULHOUSE https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mulhouse/