Théatre : De la séxualité des Orchidées Fleurigné, 3 février 2023, Fleurigné.

Théatre : De la séxualité des Orchidées

29 Avenue de Bretagne Salle des fêtes Fleurigné Ille-et-Vilaine Salle des fêtes 29 Avenue de Bretagne

2023-02-03 20:30:00 – 2022-12-07

Salle des fêtes 29 Avenue de Bretagne

Fleurigné

Ille-et-Vilaine

Fleurigné

Cette conférence-théâtre nous enseigne les secrets de la biologie du monde végétal aussi surprenante que truculente. Avec plus de 83 millions d’années, et comptant entre 35000 et 40000 espèces, l’orchidée a développé un système de reproduction exceptionnel. Pour illustrer l’inventivité des moyens de survie de la faune et de la flore, Sophie Teillet fera quelques digressions et évoquera le modèle amoureux de la baudroie abyssale ou encore la vanité du tyrannosaure. Ce texte est aussi une manière d’aborder avec beaucoup d’humour et de décalage, notre façon d’être au monde.

Dès 15 ans. Durée : 45 minutes

Salle des fêtes 29 Avenue de Bretagne Fleurigné

dernière mise à jour : 2022-09-28 par