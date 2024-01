Knock ou le triomphe de la médecine Théâtre de la Rue de Belleville Nantes, 31 décembre 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-12-31 16:00 – 17:55

Gratuit : non tarif unique : 35€ à partir de 10 ans

« Est-ce que ça vous chatouille, ou est-ce que ça vous grattouille ? » Avec les nouvelles méthodes de cet étrange médecin, en trois mois, rares sont les habitants du village de Saint-Maurice qui ne sont pas tombés malades. Entre farce bouffonne et comédie grinçante, Jules Romains nous livre une implacable satire des médecins et d’une société terrorisée par la maladie. Après s’être installé tout le mois de juillet au festival OFF d’Avignon, le « docteur Knock » revient de plus belle jouer à domicile. Les droits d’auteur ayant été achetés en exclusivité par un producteur préférant rester anonyme, l’aventure prendra fin au 31 décembre 2023. C’est donc avec un immense plaisir que nous vous invitons à venir découvrir ou redécouvrir cette grande comédie classique ! Mise en scène : Régis Flores Avec : Régis Flores, Mathilde Banderly, Flore Vannier-Moreau, Mehdi Lecourt et Philippe Talaud Public : à partir de 10 ans

Théâtre de la Rue de Belleville Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 69 62 20 http://ruedebelleville.net/ reservation@ruedebelleville.net