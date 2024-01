La guerre des émeus Théâtre de la Rue de Belleville Nantes, vendredi 12 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-12 20:00 – 21:30

Gratuit : non de 14 à 19€

En 1932, l’Australie connaît une période de récession. Le gouvernement invite alors les agriculteurs à étendre leurs exploitations sur les terres sauvages du centre du pays. Mais les émeus ravagent leurs cultures. Dépassés par la situation, les fermiers demandent une aide militaire. L’Australie déclare la guerre aux émeus. À travers le regard naïf d’un jeune militaire, le combat sanguinaire d’un général, les manœuvres politiques d’un ministre et la lassitude d’une femme de soldat, ce spectacle propose une plongée dans cet événement historique. Une pièce de et avec Antoine Le Frère et Florent Oulkaïd Mise en scène : Damien Reynal et Elisa Mabit

Théâtre de la Rue de Belleville Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 69 62 20 http://ruedebelleville.net/ reservation@ruedebelleville.net 0240696220 http://ruedebelleville.net/