Penser panser l’amour Théâtre de la Rue de Belleville Nantes, jeudi 4 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-04 20:00 – 21:30

Gratuit : non de 14€ à 19€

Lançons-nous le défi de faire exister haut et fort l’amour comme étendard de la différence, de l’imprévisible, du vivant et de l’humain tout simplement. Mais une humanité indomptable, passionnante, qui affronte ses doutes, ses peurs, et sa part de violence. En choisissant « Éloge de l’amour », recueil philosophique d’Alain Badiou comme fil rouge de son spectacle, Jérôme Brethomé fait entendre d’autres œuvres littéraires, poétiques, musicales, théâtrales, (Aznavour, Shakespeare, Despentes, Sylvestre etc.) évoquant l’amour dans tous ses états. Un spectacle du Théâtre d’Après Seul en scène de Jérôme Brethomé, d’après « Éloge de l’amour » d’Alain Badiou

Théâtre de la Rue de Belleville Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 69 62 20 http://ruedebelleville.net/ reservation@ruedebelleville.net 0240696220 http://ruedebelleville.net/