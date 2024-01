D’après Clôture de l’amour Théâtre de la Rue de Belleville Nantes, mercredi 20 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-20 20:00 – 21:30

Gratuit : non de 14 à 19€ à partir de 14 ans

Elles se sont aimées, et brusquement l’heure est à la séparation. La rupture vient confronter les mots. Les territoires des corps, de la langue et des souvenirs s’entrechoquent dans des variations infinies. Les phrases se cherchent sans parvenir à trouver leurs fins. Cette difficile étape est un voyage à travers leur relation. Ont-elles vécu la même histoire ? Se sont-elles vraiment aimées ? Ou peut-être… s’aiment-elles encore ? Traduit en dix-huit langues et joué dans une vingtaine de pays, ce texte, qui nous percute par son intensité et sa subtilité, peut désormais être considéré comme un incontournable du théâtre français de ce début du XXIe siècle. Texte de Pascal Rambert Mise en scène : Aurélie Valetoux Mise en mouvements : Stéphanie Gaillard Avec Mathilde Banderly et Servane Daniel Un spectacle de la compagnie À la tombées des nues Public : à partir de 14 ans

Théâtre de la Rue de Belleville Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 69 62 20 http://ruedebelleville.net/ reservation@ruedebelleville.net 0240696220 http://ruedebelleville.net/