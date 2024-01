Jour de fête Théâtre de la Rue de Belleville Nantes, samedi 16 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-16 20:00 – 21:15

Gratuit : non de 12 à 15€ tous publics

Gina, chanteuse à la gouaille provocatrice et sensuelle, nous entraîne dans un cabaret insolite, accompagnée de Léon, guitariste gavroche, et Diego, dandy à la contrebasse. Un spectacle swing, festif, drôle et interactif, pour redécouvrir en famille la chanson et le cinéma des années 30 à 50. De Mistinguett à Boris Vian, de la Java Chauve à l’Homme à la moto, de la Môme Catch-Catch à Hôtel du Nord, le trio sème son grain de folie, dans une mise en scène jubilatoire, et une musique pleine de fraîcheur qui invite à guincher. Pour tous les jeunes d’hier et d’aujourd’hui. Avec Emilie Drouet au chant Corentin Rotureau à la guitare François Saumonneau à la contrebasse

Théâtre de la Rue de Belleville Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 69 62 20 http://ruedebelleville.net/ reservation@ruedebelleville.net 0240696220 http://ruedebelleville.net/