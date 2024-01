Youenn Derrien Trio Théâtre de la Rue de Belleville Nantes, vendredi 15 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-15 20:00 – 21:30

Gratuit : non de 12 à 15€ tous publics

Formation nantaise issue d’une passion commune pour la musique de Django Reinhard, Youenn Derrien Trio propose un swing chaleureux dans la tradition du trio manouche à cordes. Au programme, des compositions personnelles, des standards de Jazz, le répertoire du maître Django, le tout épicé de Gypsy Swing pour une musique enthousiaste et généreuse. Avec Youenn Derrien et Dimitri Halsz à la guitare, Anthony Muccio à la contrebasse

Théâtre de la Rue de Belleville Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 69 62 20 http://ruedebelleville.net/ reservation@ruedebelleville.net 0240696220 http://ruedebelleville.net/