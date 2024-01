La Devise Théâtre de la Rue de Belleville Nantes, mercredi 13 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-13 20:00 – 21:00

Gratuit : non de 12 € à 15 € à partir de 12 ans

Un comédien et sa metteuse en scène répètent une conférence à destination des lycéens.. mais la répétition tourne mal car lorsqu’il s’agit d’éclaircir la devise française, chacun y va de sa propre définition.. Véritable joute oratoire sur le discours politique qui nous rappelle surtout qu’en démocratie, c’est par la dispute que le sens se construit. Un spectacle de la compagnie Théâtre Populaire Nantais * Texte : François Bégaudeau Mise en scène : Régis Flores Avec Sophie Morin et Yvonnick Le Blanc Tout public à partir de 12 ans

Théâtre de la Rue de Belleville Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 69 62 20 http://ruedebelleville.net/ reservation@ruedebelleville.net 0240696220 http://ruedebelleville.net/